Специальный показ знакового киберпанк-аниме Мамору Осии. Показ представит и обсудит со зрителями кинокритик, автор телеграм-канала и подкаста Fat Cinema Андрей Чувагин. О фильме: 2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задаётся вопросом: что делает человека человеком? Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.