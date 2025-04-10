Кинопоказ «Порко Россо» (1992) с обсуждением
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабящих суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик? Фильм представит и обсудит после показа Ксения Лушева — ведущая подкаста и тг-канала об аниме «Бака!».
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