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Кинопоказ «Пока не сыграл в ящик» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Пока не сыграл в ящик» — светлую и ироничную историю о жизни, времени и том, что действительно важно. В центре сюжета — два совершенно разных человека, которых объединяет одно обстоятельство. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни, навстречу желаниям, страхам и несбывшимся мечтам. Фильм балансирует между юмором и глубиной, напоминая о простых вещах: ценности момента, близости, смелости жить по-настоящему. Запись в VK

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