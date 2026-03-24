Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Пока не сыграл в ящик» — светлую и ироничную историю о жизни, времени и том, что действительно важно. В центре сюжета — два совершенно разных человека, которых объединяет одно обстоятельство. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни, навстречу желаниям, страхам и несбывшимся мечтам. Фильм балансирует между юмором и глубиной, напоминая о простых вещах: ценности момента, близости, смелости жить по-настоящему. Запись в VK