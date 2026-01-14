О фильме: Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. К тому же в прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вилли — злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца. Вход: покупка напитка на баре и бронь. Бронь в ТГ или по телефону.