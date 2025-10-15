Музыка — её единственный язык, пока молчаливая одержимость не находит выход в разрушительной игре. Эрика — профессор Венской консерватории. Но сама она далека от гармонии небесных сфер. Женщина всё ещё спит в одной кровати со старой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в неё влюбляется один из учеников, она шокирует его своей реакцией и поведением. Фильм представит Мария Судакова — виолончелистка и кинокритик, автор текстов для kinomania, выпускница программы «Практическая кинокритика» МШК Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.