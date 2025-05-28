Камерный кинопоказ совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: История 12-летнего мальчика Атари Кобаяси, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».