Кинопоказ «Остров собак» (2018) + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Камерный кинопоказ совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: История 12-летнего мальчика Атари Кобаяси, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
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