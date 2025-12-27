Оно приходит за тобой
ул. Крымский Вал, 9, стр.32
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
После ночи с парнем Джей оказывается в ловушке проклятия — нечто начинает преследовать её и подбирается всё ближе. Единственный способ спастись — постоянно убегать или передать проклятие другому.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи