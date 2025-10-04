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Кинопоказ: «Октябрьское небо»

Публика
Старая Басманная 18с4

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Юный Джейк Джилленхол, 1957 год и мечты о покорении космоса. О фильме: В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый «Спутник». Мир стал другим. Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер - работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка. Но, несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью... Забронировать место по номеру телефона: +8 (901) 762-16-50

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