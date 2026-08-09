Что, если любовь превращается в игру, а желание восстановить справедливость — в навязчивую идею? Предлагаю познакомиться с легендарной трилогией Кшиштофа Кесьлёвского и посмотреть её самую ироничную часть — «Три цвета: Белый». История польского Кароля начинается как трагикомедия о расставании и унижении, но постепенно превращается в тонкое размышление о равенстве, мести, достоинстве и чувствах, от которых невозможно избавиться. В этот раз будет особенный формат. Хочется добавить во встречи больше диалога, личного мнения и поближе познакомиться — встречаются обсуждать кино чтобы лучше понять себя и другого — иногда по ту сторону экрана, а иногда сидящего напротив. Добавят уюта. После просмотра будет знакомство, чай, обсуждение фильма и игра в ассоциации. Приходи смотреть, размышлять и обсуждать кино, которое умеет одновременно смешить, удивлять и задавать неудобные вопросы. Стоимость: 1000р., парный 1800р.