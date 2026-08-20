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Кинопоказ + обсуждение: «Малхолланд драйв»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм, который разбирает сон на частицы, чтобы собрать из них кошмар: темная аллея, синяя коробка и две женщины, которые, возможно, никогда не встречались. После показа поговорим, как Линч превращает банальный перекресток в портал между реальностями, почему звук гудка страшнее любого скримера, как цветовая пульсация красного и синего отключает у зрителя доверие к собственным глазам, и за счет чего ещё фильм заставляет вас усомниться в том просыпались ли вы хоть раз по-настоящему. Будем обсуждать Линча, сложное кино, его тайны и его красоту.

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