Фильм, который разбирает сон на частицы, чтобы собрать из них кошмар: темная аллея, синяя коробка и две женщины, которые, возможно, никогда не встречались. После показа поговорим, как Линч превращает банальный перекресток в портал между реальностями, почему звук гудка страшнее любого скримера, как цветовая пульсация красного и синего отключает у зрителя доверие к собственным глазам, и за счет чего ещё фильм заставляет вас усомниться в том просыпались ли вы хоть раз по-настоящему. Будем обсуждать Линча, сложное кино, его тайны и его красоту.