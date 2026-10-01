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Кинопоказ + обсуждение «Дракула Брэма Стокера»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

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450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Граф Дракула отправляется в Лондон, обнаружив в Мине воплощение своей погибшей возлюбленной. Готическая версия истории, соединяющая хоррор, мелодраму и визуальную стилизацию под ранний кинематограф. Фрэнсис Форд Коппола — одна из центральных фигур американского Нового Голливуда. «Крёстный отец», «Разговор» и «Апокалипсис сегодня» сделали его одним из наиболее влиятельных американских режиссёров 1970-х. В «Дракуле» он сознательно обращается к эстетике раннего кино, театра и викторианской готики. Коппола стремился сделать не просто очередную историю о вампире, а экранизацию именно романа Стокера, включая его любовную линию. В центре фильма оказывается не только Дракула как чудовище, но и его связь с Миной — женщиной, которую он считает реинкарнацией своей погибшей возлюбленной. Коппола практически отказался от современных спецэффектов. Многие визуальные эффекты фильма были созданы прямо на съёмочной площадке с помощью старых оптических и театральных трюков: двойной экспозиции, проекций, зеркал, миниатюр и обратной съёмки. Поэтому фильм выглядит настолько необычно даже сегодня. После показа приглашают на обсуждение фильма в уютной атмосфере за чашечкой кофе.

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