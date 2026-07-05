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Кинопоказ + обсуждение: «Доживём до понедельника»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что будет в понедельник? В стенах обыкновенной советской школы происходят волнующие события: любимый учитель покидает школу, ученики устраивают забастовки, пишут стихи о любви, сжигают сочинения. Знаковый фильм Ростоцкого поднимает острые социальные вопросы о совести и ответственности, об уважении к личности, о первой любви. После показа состоится обсуждение картины, истории её создания, особенностей оттепельного кинематографа. Поговорят о том, что же будет в понедельник. Представит фильм и проведёт обсуждение киновед и спикер Хукумова София. Стоимость по тел. уточняй

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