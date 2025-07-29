Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? Джейми не везёт в личной жизни, и она устала переживать по этому поводу, поэтому решает какое-то время обойтись без отношений. Но встреча с Диланом, молодым и успешным блогером, которому она помогает устроиться на работу, вносит коррективы в планы девушки. Джейми и Дилан быстро становятся друзьями, а после чего — друзьями с привилегиями. Поскольку никто из них не хочет серьёзных отношений, они устанавливают правило: никаких обязательств. Но смогут ли они придерживаться его? Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса.