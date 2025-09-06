О фильме: Пластический хирург влюблён в молоденькую учительницу. Чтобы выпутаться из неловкой ситуации, в которую попал по собственной глупости, он просит свою преданную ассистентку притвориться его женой, с которой он якобы собирается развестись. Один обман следует за другим, и вот в историю втянуты уже и дети его коллеги, и теперь все они отправляются на уикенд на Гавайи. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).