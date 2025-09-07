О фильме: Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на все – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента... Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).