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Кинопоказ на крыше: «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбосса похищает корабль Джека Черную Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и крадёт прекрасную дочь губернатора Элизабет Свонн. Друг детства Элизабет Уилл Тернер вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, чтобы вызволить девушку и заодно отобрать у злодея Чёрную Жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон, который к тому же числится женихом Элизабет. Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятье будет снято лишь тогда, когда украденное золото Ацтеков будет возвращено пиратами на старое место. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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