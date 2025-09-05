О фильме: Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбосса похищает корабль Джека Черную Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и крадёт прекрасную дочь губернатора Элизабет Свонн. Друг детства Элизабет Уилл Тернер вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, чтобы вызволить девушку и заодно отобрать у злодея Чёрную Жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон, который к тому же числится женихом Элизабет. Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятье будет снято лишь тогда, когда украденное золото Ацтеков будет возвращено пиратами на старое место. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).