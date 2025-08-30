О фильме: После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть 160 млн американских долларов из трёх самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти казино принадлежат элегантному и в то же время жестокому дельцу Терри Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой Дэнни Оушена — Тесс. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из одиннадцати «специалистов», способных совершить эту дерзкую кражу. В команде Оушена оказываются первоклассный карточный шулер, молодой искусный вор-карманник и гениальный разрушитель. Чтобы совершить этот безумный и сложный грабёж, Оушену придётся рисковать своей жизнью. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу. — В билете указано время открытия площадки — Приходи за 10 минут до начала