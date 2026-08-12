На пару часов отключиться от городской суеты и посмотреть любимый фильм на Крыше. Свет гирлянд мягко освещает пространство, подчеркивая магию момента. Киносеансы начинаются с закатом солнца, превращаясь в настоящее шоу света гирлянд, свечей и атмосферы. Каждый фильм становится частью уникального вечера, ведь смотреть кинофильмы под открытым небом — это нечто особенное. Сюжет: у влиятельного бизнесмена Эдварда Льюиса серьёзные проблемы в личной жизни: бизнес требует времени и внимания, которого не хватает его подруге. Они решают расстаться. Заплутав в ночном Лос-Анджелесе, Льюис по воле случая знакомится с привлекательной уличной девушкой Вивиан. Она указывает ему дорогу, а заодно остаётся с ним на ночь. Утром Льюис узнаёт, что по работе ему придётся посетить ряд неформальных встреч. Недолго думая, он делает Вивиан предложение, от которого нельзя отказаться. На крыше есть бар, поэтому вход со своими напитками невозможен, но ты можешь принести с собой еду и закуски.