Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? У влиятельного бизнесмена Эдварда Льюиса серьёзные проблемы в личной жизни: бизнес требует времени и внимания, которого не хватает его подруге. Они решают расстаться. Заплутав в ночном Лос-Анджелесе, Льюис по воле случая знакомится с привлекательной уличной девушкой Вивиан. Она указывает ему дорогу, а заодно остаётся с ним на ночь. Утром Льюис узнаёт, что по работе ему придётся посетить ряд неформальных встреч. Недолго думая, он делает Вивиан предложение, от которого нельзя отказаться… Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 15 минут до начала сеанса.