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Кинопоказ на крыше: «Красотка» (1990)

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время — за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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