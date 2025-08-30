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Кинопоказ на крыше: «Бойфренд из будущего» (2013)

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Тиму повезло – он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он… умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза... Кинобар — это закрытое пространство на крыше, где ты сможешь прогуляться по крыше под открытым небом до и после показа. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent). Чтобы попасть на крышу, надо подойти к «Дому быта» (Новослободская 48), подняться на 7 этаж и подождать там, тебя обязательно встретят. Подниматься на 9 этаж не нужно. Не дёргай двери, они закрыты и открываются только по волшебству.

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