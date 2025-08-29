О фильме: Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent). Как добраться: Если начало до 22:00 Надо подойти к «Дом быта» (Новослободская 48) и подняться на 7 этаж. Дальше ждать там на этаже, тебя встретят. Подниматься на 9 этаж не нужно. Не дёргай двери, они закрыты и открываются только по волшебству. Если начало позже 22:00 Надо подойти к «Дом быта» (Новослободская 48) и ждать у входа, либо на скамейках слева от здания. Тебя встретят. Не дёргай двери, они закрыты и открываются только по волшебству.