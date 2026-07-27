На пару часов отключиться от городской суеты и посмотреть любимый фильм на Крыше. Свет гирлянд мягко освещает пространство, подчеркивая магию момента. Киносеансы начинаются с закатом солнца, превращаясь в настоящее шоу света гирлянд, свечей и атмосферы. Каждый фильм становится частью уникального вечера, ведь смотреть кинофильмы под открытым небом — это нечто особенное. Сюжет: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «Грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнёршей Джонни в танцах и в любви. На крыше есть бар, поэтому вход со своими напитками невозможен, но ты можешь принести с собой еду и закуски.