О фильме: Сидя на автобусной остановке, Форрест Гамп — не очень умный, но добрый и открытый парень — рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног, соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форрест открыл в себе невероятные способности к бегу. Подруга детства Дженни всегда его поддерживала и защищала, но вскоре дороги их разошлись. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).