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Кинопоказ на крыше: «F1 (Формула 1)» (2025)

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: В 1990-х Сонни Хейс был восходящей звездой «Формулы-1», но после серьёзной аварии ушёл из большого спорта. 30 лет спустя Сонни живёт в трейлере и зарабатывает участием в различных гонках и чемпионатах. Однажды к нему обращается старый друг Рубен Сервантес, тоже в прошлом гонщик, а ныне владелец гоночной команды-аутсайдера, с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для молодого многообещающего новичка. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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