О фильме: Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишённых, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые писал в детстве по совету врача, он может возвращаться в детство и менять будущее. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).