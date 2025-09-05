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Кинопоказ на крыше: «Эффект бабочки» (2003)

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишённых, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые писал в детстве по совету врача, он может возвращаться в детство и менять будущее. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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