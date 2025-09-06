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Кинопоказ на Крыше: «Достучаться до небес»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? Кинопоказы на крыше — это волшебная встреча киноискусства и городского пространства. Здесь звезды кинематографа сияют рядом с настоящими звездами неба, создавая непередаваемую атмосферу. Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса. На первом этаже тебя встретят наши менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу.

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