Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? Кинопоказы на крыше — это волшебная встреча киноискусства и городского пространства. Здесь звезды кинематографа сияют рядом с настоящими звездами неба, создавая непередаваемую атмосферу. Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса. На первом этаже тебя встретят наши менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу.