О фильме: История Генри Шугара, который способен видеть сквозь предметы и предсказывать будущее с помощью украденной им книги. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).