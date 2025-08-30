О фильме: Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы с тобой читаем на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она — «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и — невероятно забавен! На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу. — В билете указано время открытия площадки — Приходи за 10 минут до начала