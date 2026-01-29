Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Ричард Гир играют Боба Дилана в разных ипостасях его жизни — творческое осмысление творчества со спецпризом жюри на Венецианском кинофестивале. О фильме: Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик, называющий себя Вуди Гуатри, символизирует детство Дилана; он сбегает из детского исправительного центра и отправляется в путешествие с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется Джек Роллинз — молодой исполнитель песен в стиле фолк. Чуть позже этот социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором Джоном в церкви маленького захолустного городка... Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.