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Кинопоказ: «Меня там нет»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Ричард Гир играют Боба Дилана в разных ипостасях его жизни — творческое осмысление творчества со спецпризом жюри на Венецианском кинофестивале. О фильме: Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик, называющий себя Вуди Гуатри, символизирует детство Дилана; он сбегает из детского исправительного центра и отправляется в путешествие с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется Джек Роллинз — молодой исполнитель песен в стиле фолк. Чуть позже этот социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором Джоном в церкви маленького захолустного городка... Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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