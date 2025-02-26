О фильме: Австралия, 1970-е. В городе Кранберри живёт одинокая женщина по имени Грейс Пудл. Она любит читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в её жизни появляется Пинки — пожилая и эксцентричная женщина, с которой они становятся близкими подругами. С этого момента жизнь Грейс снова наполняется радостью и яркими красками. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вступительное слово к спецпоказу подготовит Андрей Чувагин –