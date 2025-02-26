Кинопоказ «Мемуары Улитки» (2024) со вступлением кинокритика
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Австралия, 1970-е. В городе Кранберри живёт одинокая женщина по имени Грейс Пудл. Она любит читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в её жизни появляется Пинки — пожилая и эксцентричная женщина, с которой они становятся близкими подругами. С этого момента жизнь Грейс снова наполняется радостью и яркими красками. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вступительное слово к спецпоказу подготовит Андрей Чувагин –
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