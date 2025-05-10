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Кинопоказ «Лука» (2021) + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Заряжайся летним настроением на кинопоказе совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: Незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик Лука проводит в красивом приморском городке на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».

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