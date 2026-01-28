Экранизация романа-бестселлера Сару Брайерли «Долгая дорога домой» была номинирована на шесть премий Оскар включая категорию «Лучший фильм». Книга Брайерли — один из самых читаемых представителей нон-фикшн литературы последних пятнадцати лет. Эта автобиографическая история посвящена трём десятилетиям жизни Сару, на детство которого пришлось немало испытаний: в пятилетнем возрасте он заблудился в трущобах Индии и потерялся. Последующее усыновление парой из Австралии принесло ему юность в семье способной окружить ребенка теплом и заботой. Однако, Брайерли всё равно не забывает о корнях и в сознательном возрасте решает найти точное место откуда он родом. Это становится началом долгого возвращения домой. Приключения, полного драматизма и напряженных поисков, которые помогут герою лучше понять самого себя. Фильм обсудит директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева и киновед, преподаватель колледжа креативных индустрий ITHub Ламара Карчава. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.