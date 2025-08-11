Спецпоказ фестивального хита конца нулевых со вступлением и обсуждением фильма от Сергея Сергиенко — эксперта по аниме и соавтора тг-канала «Покебол с предсказаниями». О фильме: Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно всё своё время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.