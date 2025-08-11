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Кинопоказ «Летние войны» + обсуждение с экспертом

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ фестивального хита конца нулевых со вступлением и обсуждением фильма от Сергея Сергиенко — эксперта по аниме и соавтора тг-канала «Покебол с предсказаниями». О фильме: Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно всё своё время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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