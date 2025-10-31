О фильме: Переехав в новую квартиру, молодожёны находят в подвале дома странный ящик. Хибики, младшая сестра их подруги, сильно пугается и просит никого не трогать проклятый предмет. Поскольку девушка с детства ведёт себя странно, не ходит в школу и увлекается чтением на мистические темы, никто не обращает внимание на её предостережение. Но зловещий ящик уже начал распространять своё проклятие на всех, кто оказывается рядом, и корни его уходят в чащу печально известного леса самоубийц у подножия горы Фудзи. Вход: покупка напитка на баре и бронь. Бронь в телеграме или по телефону.