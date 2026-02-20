ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Леон»

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча с одной из самых сильных и стильных историй мирового кинематографа. Этот фильм Люка Бессона — идеальный сплав напряжённого боевика, трогательной драмы и неподражаемой эстетики, который уже три десятилетия не теряет своей актуальности. Перед показом погрузишься в мир его создания: узнаешь, как работа с киноплёнкой и фирменная операторская работа создали уникальный визуальный стиль. Для всех гостей, как всегда, бесплатный попкорн.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста