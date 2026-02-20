Встреча с одной из самых сильных и стильных историй мирового кинематографа. Этот фильм Люка Бессона — идеальный сплав напряжённого боевика, трогательной драмы и неподражаемой эстетики, который уже три десятилетия не теряет своей актуальности. Перед показом погрузишься в мир его создания: узнаешь, как работа с киноплёнкой и фирменная операторская работа создали уникальный визуальный стиль. Для всех гостей, как всегда, бесплатный попкорн.