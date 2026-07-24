Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Стэнли Кубрик через симметричные кадры, контраст классической музыки и ультранасилия, и язык «надсат» создаёт сатирическую антиутопию о свободе воли и природе зла. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.