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Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Стэнли Кубрик через симметричные кадры, контраст классической музыки и ультранасилия, и язык «надсат» создаёт сатирическую антиутопию о свободе воли и природе зла. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.
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