В эту субботу в Ладно пройдёт лекция и показ лучших моментов из фильма «Всегда говори «Да» с психологом арт-терапевтом Радой По. Вместе с героем Джима Керри пройдёшь путь от депрессии к расширению возможностей. Узнаешь, как выйти из замкнутого круга рутины, разберёшь, что делать, чтобы не унесло за границы дозволенного, обсудишь базовые ценности позитивной человекоцентричной психологии. Обсуждение пройдёт в открытом формате. Стоимость билета 500р., скидка 10% за двоих. Запись в ТГ