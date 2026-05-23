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Кинопоказ + лекция «Всегда говори ДА»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В эту субботу в Ладно пройдёт лекция и показ лучших моментов из фильма «Всегда говори «Да» с психологом арт-терапевтом Радой По. Вместе с героем Джима Керри пройдёшь путь от депрессии к расширению возможностей. Узнаешь, как выйти из замкнутого круга рутины, разберёшь, что делать, чтобы не унесло за границы дозволенного, обсудишь базовые ценности позитивной человекоцентричной психологии. Обсуждение пройдёт в открытом формате. Стоимость билета 500р., скидка 10% за двоих. Запись в ТГ

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