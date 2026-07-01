Для всех, кому в жизни не хватает красоты, нежного и вкусного Рима и конечно же итальянского, приходи на показ. После фильма будет лекция об итальянском кино, подискутируют про параллели в «Великой красоте» Соррентино и «Сладкой жизни» Феллини, расскажут про классиков итальянского кино и особенности именно этой страны.