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Кинопоказ + лекция: «Сонная лощина»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Настраивайся на приближающийся Хеллоуин и смотри Бёртона. Готическая сказка Тима Бёртона оживает в тумане XVIII века — где разум сталкивается с мистикой, а наука бессильна перед безголовым всадником. ﻿ На лекции поговорят о том, как Бёртон превратил старую легенду Вашингтона Ирвинга в изысканное кино о страхах, вере и красоте мрака. Разберут визуальный стиль Тима Бёртона, символику, вдохновение немецким экспрессионизмом и узнаешь, почему «Сонная лощина» — один из самых совершенных примеров «бёртоновского мира». Лекцию прочтёт Ариадна Быкова — киновед, ведущая киноклуба и автор канала «На чердаке», выпускница ВГИК. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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