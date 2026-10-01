Настраивайся на приближающийся Хеллоуин и смотри Бёртона. Готическая сказка Тима Бёртона оживает в тумане XVIII века — где разум сталкивается с мистикой, а наука бессильна перед безголовым всадником. ﻿ На лекции поговорят о том, как Бёртон превратил старую легенду Вашингтона Ирвинга в изысканное кино о страхах, вере и красоте мрака. Разберут визуальный стиль Тима Бёртона, символику, вдохновение немецким экспрессионизмом и узнаешь, почему «Сонная лощина» — один из самых совершенных примеров «бёртоновского мира». Лекцию прочтёт Ариадна Быкова — киновед, ведущая киноклуба и автор канала «На чердаке», выпускница ВГИК. Просмотр в оригинале с субтитрами.