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Кинопоказ + лекция: «Синий бархат» (1986)

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На первый взгляд, это история о тихом американском городке, где жизнь течёт размеренно и спокойно. Но за фасадом ухоженных домиков скрывается тёмный и пугающий мир, куда зрителя погружает Линч. «Синий бархат» — это не нео-нуар с элементами триллера и толикой безумия, в котором интересно копаться и разбирать. После просмотра прочтут лекцию о режиссёре и расскажут: — как Линч работает с жанром нуара и сюрреализма — почему фильм стал переломным в карьере режиссёра — образы «двух Америк»: светлой, мечтательной и тёмной, кошмарной — что же такого необычного привнёс этот режиссер в мир кино Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

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