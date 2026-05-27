На первый взгляд, это история о тихом американском городке, где жизнь течёт размеренно и спокойно. Но за фасадом ухоженных домиков скрывается тёмный и пугающий мир, куда зрителя погружает Линч. «Синий бархат» — это не нео-нуар с элементами триллера и толикой безумия, в котором интересно копаться и разбирать. После просмотра прочтут лекцию о режиссёре и расскажут: — как Линч работает с жанром нуара и сюрреализма — почему фильм стал переломным в карьере режиссёра — образы «двух Америк»: светлой, мечтательной и тёмной, кошмарной — что же такого необычного привнёс этот режиссер в мир кино Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.