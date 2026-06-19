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Кинопоказ + лекция «Реквием по мечте»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В пятницу покажут культовую драму Даррена Аронофски, ставшую одной из самых обсуждаемых картин начала XXI века. Это история о мечтах, надеждах и стремлении к счастью, которое постепенно принимает разрушительные формы. Фильм впечатляет не только своей темой, но и невероятной энергией, благодаря которой его невозможно спутать ни с одной другой работой. Перед сеансом поговорят о режиссёрском стиле Аронофски и разберут несколько ключевых художественных приёмов, которые сделали «Реквием по мечте» современной классикой. Бесплатный попкорн всем зрителям.

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