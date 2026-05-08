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Кинопоказ + лекция «Поймай меня, если сможешь»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Перед показом расскажут, как фильму удаётся сохранять лёгкость, несмотря на драматизм погони, за счёт чего дуэт ДиКаприо и Хэнкса превращает допросы в самое захватывающее зрелище, и как музыка и стиль 60-х создают переносят в ретро эпоху. О фильме: Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии – и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню. Бесплатный попкорн всем зрителям.

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