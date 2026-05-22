Фильм, который трогает не объяснениями, а тишиной в купе. Поезд на Дарджилинг — трагикомичное паломничество трёх братьев сквозь пыльную Индию и собственное прошлое, где каждый предмет из одиннадцати чемоданов Louis Vuitton и каждый глоток сомнительного обезболивающего становятся частью ритуала исцеления. Перед показом расскажут, как выстроен ритм путешествия и почему симметрия статичных планов работает сильнее любого экшена, как цветовая палитра Индии превращает душевную боль в визуальную поэзию, и за счёт чего ещё фильм вызывает светлую, почти неуловимую грусть. Бесплатный попкорн всем зрителям.