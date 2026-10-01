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Кинопоказ + лекция: «Общество мёртвых поэтов»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция и показ фильма «Общество мёртвых поэтов» Питера Уира. На лекции разберут: — кто такой Питер Уир, что он снимал помимо Общества и почему фильм стал культовым; — погрузишься в загадочный мир жанра и Dark Academia, где знание становится опасной силой, а образование — полем для интеллектуального бунта; — карьеру Робина Уильямса и его успех после фильма. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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