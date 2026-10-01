Лекция и показ фильма «Общество мёртвых поэтов» Питера Уира. На лекции разберут: — кто такой Питер Уир, что он снимал помимо Общества и почему фильм стал культовым; — погрузишься в загадочный мир жанра и Dark Academia, где знание становится опасной силой, а образование — полем для интеллектуального бунта; — карьеру Робина Уильямса и его успех после фильма. Просмотр в оригинале с субтитрами.