Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Йоргос Лантимос через нарочито безэмоциональную игру, абсурдные правила и стерильные интерьеры создает чёрную комедию об общественном давлении и страхе одиночества. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.