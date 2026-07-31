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Кино
Про событие
Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Йоргос Лантимос через нарочито безэмоциональную игру, абсурдные правила и стерильные интерьеры создает чёрную комедию об общественном давлении и страхе одиночества. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.
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