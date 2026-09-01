На лекции после показа расскажут про создателей фильма, особенности съёмок конкретно этой картины и творческий путь её создателей. Есть такие авторы, которые в представлении не нуждаются. Они переворачиваются рынок киноиндустрии и заставляют обратить внимание на сумасшедшую энергию. Несколько связанных историй из жизни бандитов. Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. «Криминальное чтиво» — Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марселласа Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселласа Мией. Во второй Марселлас покупает боксёра Бутча Кулиджа, чтобы тот сдал бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности.