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Кинопоказ + лекция «Красотка»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Классическая история золушки, чья жизнь превратилась в сказку с роскошными нарядами, голливудским лоском и незабываемой парой Ричарда Гира и Джулии Робертс. «Красотка» является не только историей неожиданной любви, но и фильмом, который во многом сформировал представление о романтической комедии целой эпохи. Перед сеансом обсудят режиссёрские решения, эстетику Голливуда конца 80-х и начала 90-х, а также приемы, благодаря которым обычная история превращается в большую экранную сказку. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.

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