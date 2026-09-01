Классическая история золушки, чья жизнь превратилась в сказку с роскошными нарядами, голливудским лоском и незабываемой парой Ричарда Гира и Джулии Робертс. «Красотка» является не только историей неожиданной любви, но и фильмом, который во многом сформировал представление о романтической комедии целой эпохи. Перед сеансом обсудят режиссёрские решения, эстетику Голливуда конца 80-х и начала 90-х, а также приемы, благодаря которым обычная история превращается в большую экранную сказку. В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.