На лекции после показа расскажут про создателей фильма, особенности съёмок конкретно этой картины и творческий путь её создателей. Есть такие авторы, которые в представлении не нуждаются. Они переворачиваются рынок киноиндустрии и заставляют обратить внимание на сумасшедшую энергию. Дуэт Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера как раз из таких. Родригес успел снять и вестерны, и ганстерское кино, и хорроры, и нуар. Многое стало классикой. Миллер же нарисовал за свою жизнь куяу мрачной красоты, среди которой комиксы «Сорвиголова» и «Бэтмен: Возвращение Тёмного Рыцаря». «Город грехов» — это бездна преступлений. Здесь полиция коррумпирована, а улицы смертельно опасны. Тем не менее один из жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление.