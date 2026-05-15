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Про событие
Фильм, который завораживает не крутыми поворотами, а безупречной геометрией каждого сантиметра на экране. Французский вестник — оживший номер журнала, где три экстравагантные новеллы превращают каждую смену черно-белой пленки на цветную в часть повествовательного коллажа. Перед показом расскажем, как выстроена композиция сцен и почему их графика работает сильнее любой интриги, как чередование форматов задает ритм перелистывания рубрик, и за счёт чего этот фильм вызывает такое визуальное наслаждение. Бесплатный попкорн всем зрителям.
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